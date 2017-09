Time-out Shiam eindigde in vijver

‘Alleen als top 3 grote fouten maakt, hebben wij een kans’

12:24 Bij winst op Roda JC kan FC Utrecht na dit weekeinde weer in de top 3 staan. Trainer Erik ten Hag vindt de opgelaaide discussie in Nederland voetballand dat zijn ploeg Feyenoord, Ajax en PSV op kan jagen ridicuul. ,,Het verschil in budgetten wordt alleen maar groter, dat is een gevaar voor de eredivisie.’’