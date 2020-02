Tina Turner zondag niet aanwezig in Utrecht bij première van musical over haar leven

De musical TINA, met in de hoofdrol Nyassa Alberta, vertelt het levensverhaal van de uit Nutbush in Tennessee afkomstige Anna-Mae Bullock, alias Tina Turner. Ze verkocht 180 miljoen platen, won elf Grammy Awards en vestigde in 1988 een wereldrecord met haar liveconcert voor 188.000 toeschouwers in Rio de Janeiro.



Het is jammer dat Turner er niet bij is, maar haar grootste hits zoals Simply the Best, What’s Love Got To Do With It, Private Dancer en We Don’t Need Another Hero zullen zondag desondanks zeker te horen zijn.