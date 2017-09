Tippelzone: eind goed al goed voor de omwonenden, niet voor de politiek

De gemeente heeft na consultatie van omwonenden besloten dat het toch geen goed idee is om de tippelzone in De Meern of op Lage Weide te vestigen. Politiek 2.0 zou je kunnen zeggen: luisteren naar de buurt. Wethouder Everhardt (D66) zegt dat ‘de omwonenden nu eenmaal meer weten over hun eigen buurt dan de gemeente’ en ‘dat dat tot nieuwe inzichten heeft geleid’.

De impact van de hele operatie is onderschat. Het onderzoek naar de locaties was niet voldragen en het protest van de omwonenden en bedrijven heftiger dan verwacht.

Moed kan Everhardt niet worden ontzegd: hij ging er staan en hield een verhaal dat door het college en een meerderheid van de gemeenteraad werd ondersteund.

De volle laag

Waar geen rekening mee was gehouden, was dat de hele affaire zou afstralen op D66. De partij die toch al geen uitgesproken voorstander was van verplaatsing van de tippelzone, kreeg de afgelopen dagen de volle laag. Borden met teksten als ‘Genaaid door D66’ deden de democraten de rillingen over de rug lopen. Zeker met de verkiezingen in aantocht.

En ze zijn bij D66 natuurlijk wel goed, maar niet gek.

Aldus brokkelde de politieke steun voor verplaatsing van de tippelzone opeens af en werd, ondanks maandenlange geheime voorbereiding, binnen anderhalve dag besloten er maar van af te zien. Zelfs GroenLinks, dat in deze krant nog een hartstochtelijk pleidooi hield vóór de nieuwe tippelzone en al helemaal geen zin had in die tijdrovende bewonersbijeenkomsten, draaide snel bij. GroenLinks is zelfs blij dat er naar de bewoners is geluisterd.

Eind goed al goed voor de omwonenden, maar slecht voor de politieke geloofwaardigheid.