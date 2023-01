TivoliVredenburg krijgt 800.000 euro voor energierekening: ‘Geeft iets meer lucht’

Deze Utrechtse podia trekken weer net zoveel publiek als vóór corona: ‘Jong publiek keerde heel snel terug’

Nog nooit trok poppodium De Helling zoveel bezoekers als in 2022, en ook TivoliVredenburg ontving weer bijna net zoveel muziekliefhebbers als voor corona. Dat terwijl de evenementensector vorig jaar pas overeind krabbelde en zelfs nog even helemaal dicht was. Hoe kan dat?

18 januari