TivoliVredenburg krijgt meer draaideuren voor rolstoelgebruikers

Toegankelijkheid

Het aanbrengen van draaideuren in TivoliVredenburg is onderdeel van het verbeteren van de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, zegt woordvoerder Lieke Timmermans.

Na klachten van Nicolette van der Drift, die op 31 december 2015 een feest in TivoliVredenburg bezocht en daarna een brief schreef naar het poppodium, is samen met Solgu (de organisatie die opkomt voor de belangen van gehandicapten in Utrecht) gekeken naar verbeteringen. In augustus 2016 verving TivoliVredenburg al de toegangsdeuren van de kamermuziekzaal Hertz en de popzaal Ronda.