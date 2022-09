Tóch geen ritje op zelfgemaakte vlotjes in Nieuwegeinse kolk: blauwalg gooit roet in het eten

Altijd al een museumstuk in huis willen hebben? Spullen uit Vreeswijks museum in de verkoop

Op zoek naar een pareltje uit het museum? Dan is Fort Vreeswijk in Nieuwegein dé plek om zaterdag naar toe te gaan. In het buurthuis op het fort worden dan spullen uit het Vreeswijks museum (voorheen de Oudheidskamer Vreeswijk) verkocht.

30 augustus