Tóch geen Sneijder op het trainingsveld van DHSC aanstaande maandag

Van wieg tot graf Jan leefde tot het eind met honderd procent: hij zong nog uit volle borst het clublied van Velox

19:30 In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Jan Huberts (1943 – 2020). Binnen en buiten de lijnen was voormalig Velox-voetballer en honkballer Jan Huberts zeer overtuigend. Ook toen zijn leven lijden werd. ,,Het is klaar.”