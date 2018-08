Tóch geslaagd? Hoop voor Breukelse leerling die één tiende te laag scoorde

Er gloort nieuwe hoop voor een 16-jarige Breukelse scholier die op een tiende zakte voor zijn vmbo-tl-examen. Een deel van het wiskunde-examen van de leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen moet opnieuw beoordeeld worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen de vader van de leerling en de school van zijn zoon. Dat moet binnen vijf dagen gebeuren.

De leerling had niet voldoende punten om te slagen voor zijn eindexamen, hij had minimaal een gemiddelde van 5,5 nodig voor het centraal schriftelijk examen, maar bleef steken op een 5,483. Zijn vader kreeg inzage in zijn examens, waaronder het examen wiskunde, waarvoor hij een 6,1 had behaald. Volgens zijn vader is bij de opgaven 10, 14 en 15 steeds één punt toegekend, terwijl dat er steeds twee hadden moeten zijn. De vader heeft bezwaar gemaakt bij de school, maar de directeur weigerde om het cijfer aan te passen.

Niet eens met elkaar

De voorzieningenrechter oordeelt dat de beoordeling door beide correctoren van de opgaven 10 en 14 niet onjuist of onzorgvuldig is geweest. Bij opgave 15 ligt dit anders. De eerste corrector kwam tot de conclusie dat de vader van de leerling gelijk had en dat er twee punten toegekend moesten worden. De tweede corrector bleef bij zijn standpunt dat dit één punt moest zijn.

De schoolleiding had, zo vonnist de rechtbank, ervoor moeten zorgen dat de correctoren alsnog tot overeenstemming gekomen zouden zijn over de beoordeling. Of had zich, als dat niet mogelijk was, moeten inzetten voor een andere oplossing om uit de impasse te komen. De school had zorgvuldiger met de afhandeling van de puntentelling om moeten gaan, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

Het zou volgens de rechtbank kunnen dat een onjuist cijfer is vastgesteld voor het eindexamen wiskunde. De voorzieningenrechter beslist dat opgave 15 van het examen wiskunde opnieuw beoordeeld moet worden. Een derde, onafhankelijke, corrector moet dit binnen vijf dagen doen.

Rientjes MAVO-rector Rob van Oevelen is ronduit verbaasd over de uitspraak. ,,Omdat ik van mening ben dat we procedureel de juiste stappen hebben genomen. Ik heb tot tweemaal toe gepoogd een derde corrector aan te laten stellen, maar daar wilde zowel de school van de tweede corrector als de Onderwijsinspectie niet aan. Dan houdt het denk ik ergens op als schoolleiding.''

De Rientjes Mavo-directie ging af op het advies van de Inspectie omdat voor dit soort gevallen geen richtlijn bestaat. ,,Dus hebben we naar mijn oordeel alles gedaan wat in onze macht ligt. De rechtbank gaat nu erg inhoudelijk in op de vragen, maar normaliter overleggen de eerste en tweede corrector ook en is het eindoordeel aan de tweede corrector. Dat is nu ook gebeurd.''