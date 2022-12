Tóch meer ruimte voor fietsers op Slotlaan Zeist: weg verbreed en fietsstrook doorgetrokken

Na droomjaar hoort Rondé straks bij de 100 succesvol­ste Nederland­se acts ooit in de Top 40

De Utrechtse band Rondé kan terugkijken op een droomjaar. Dankzij drie hits op rij stond de groep rond zangeres Rikki Borgelt langer in de Top 40 dan alle andere Nederlandse bands. De clip bij Hard to say goodbye gaat richting de 2 miljoen views en een bijzondere hitlijstmijlpaal is dichtbij.

