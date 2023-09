Toch nog lichtpuntje voor FC Utrecht-supporters: thuis- of uitshirt kan gratis ingeruild worden

Klimaatac­ti­vis­ten doen op weg naar Den Haag ook Utrecht aan

Klimaatactivisten lopen opnieuw de A12-mars: vanuit Almere, Arnhem en Alkmaar lopen mensen naar de 8ste blokkade van de A12 in Den Haag. Op 5 september komen de wandelaars uit Almere en Arnhem samen in Utrecht in het Lepelenburgpark.