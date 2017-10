Toch nog nieuwbouwplannen voor terrein soepfabriek in Utrecht

Daarmee kunnen nieuwbouwplannen voor het terrein eindelijk weer uit de la gehaald worden. In 2010 werden die er noodgedwongen ingestopt toen de fabriek, eerst nog in handen van Royco, onverwacht werd verkocht aan Intertaste. Die was niet van plan er te vertrekken.

Huurwoningen

Nu zou er een klein wijkje van zo'n 395 huurwoningen moeten komen. Projectontwikkelaar Plegt-Vos wil de grond kopen en er 79 sociale huurwoningen, 65 woningen in de middenhuur en 251 dure huurwoningen bouwen. ,,In het plan zit groen en er zijn plekken voor buurtactiviteiten, zodat het gebied aansluit op het Ringpark. Een nieuw aan te leggen brede statige laan met bomen, in het verlengde van het Heycopplein, is onderdeel van het plan", schrijft de gemeente.