Tocht met 120 ligfietsen door hartje Utrecht: ‘Het is alsof je rijdt met grootbeeld televisie’

Ruim honderd ligfietsers hebben in en rondom Utrecht woensdag meegedaan aan de 26ste editie van de Oliebollentocht. De fietstocht wordt verreden in een velomobiel, een overdekte ligfiets die ook wel ‘gele banaan’ of raket wordt genoemd. Organisator Theo van Soest over hoe de tocht is ontstaan en wat er zo mooi is aan het fenomeen ligfietsen.

Vanwaar de naam Oliebollentocht?

,,Nou, dat is wel grappig. Het is oorspronkelijk begonnen met vier vrienden die in de Flevopolder woonden en bij elk van hun thuis oliebollen gingen eten. En dat is uitgegroeid tot een groot georganiseerd evenement.”

Hoeveel ligfietsers hadden jullie dit jaar?

,,Dit jaar zijn we met 120 ligfietsers, maar het is wel eens meer geweest. In 2009 deed ik ook mee. Toen hadden we 160 deelnemers en het record zit ergens tegen de tweehonderd aan. De animo loopt langzaam een beetje terug.”

Oh, dat is minder. Hoe komt dat dan?

,,De opkomst van de elektrische fiets. Dat is heftige concurrentie voor de lange afstand. Zeker het gebruik van open ligfietsen is behoorlijk ingestort met de komst van elektrische fietsen, speedpedelecs en noem het allemaal maar op.”

Waarom ben jij dan nog niet overgestapt?

,,Comfort! Ik zeg altijd maar: zadelpijn is een keuze. Op een normale fiets zit je heel erg voorover en moet je moeite doen om je hoofd overeind te houden. In een ligfiets is het superrelaxed. Je kunt gewoon achterover liggen en van het landschap genieten. Het is alsof je rijdt met grootbeeld televisie.”

Maar is het niet zwaarder trappen in zo'n ligfiets?

,,Ja, je moet best wat gewicht op gang weten te krijgen. Daar heb je wel een bepaalde basisconditie voor nodig. Maar als je eenmaal op gang bent, haal je met twee vingers in de neus dertig kilometer per uur. Maar dat hebben we vandaag niet gedaan. Anders krijg je alleen maar ongelukken haha. Ik hield netjes 15 kilometer per uur aan. Zo konden achterliggers ook weer aanhaken.”

De Oliebollentocht begon en eindigde bij sportclub Kampong aan de Laan van Maarschalkerweerd. Tussendoor werd onder meer het Domplein, Soesterberg en het militaire oefenterrein Leusderheide aangedaan.

