Tocht met 30 verlichte vrachtwagens brengt wijken van Vianen in de kerstsfeer (en aan álles is gedacht)

Een stoet van rond de dertig verlichte trucks trekt zaterdag 10 december door de wijken van Vianen. Deze Verlichte Truck Tour is de hoofdmoot van een vol programma dat de lokale Oranjevereniging voorschotelt aan de inwoners in de maand december.

De grote trucks met kerstverlichting zouden wenkbrauwen kunnen doen fronsen vanwege het vervuilende karakter. Robbert van den Heuvel van de Oranjevereniging kan zich dat voorstellen maar legt meteen uit waarom dat niet nodig is: ,,Het zijn geen oude trucks, geen klassieke modellen maar ze voldoen allemaal aan de strengste milieunormen. De vrachtwagens rijden stapvoets en dus is de CO2-uitstoot een stuk lager dan wanneer ze sneller gaan.’’

En wat het geluid betreft: ook daar hoeven de aanwonenden geen overlast te vrezen want het is de chauffeurs verboden om te toeteren. Vanaf drie uur ’s middags staan de trucks op de Julianastraat en het begin van de Voorstraat. De kolonne zet zich om 17.30 uur in beweging en is om 20.00 uur weer terug in het centrum.

Een truck in kerstsfeer. © Oranjevereniging Vianen

Nog meer te beleven in Vianen

Het evenement Verlichte Truck Tour popte op binnen de Oranjevereniging omdat een van de bestuursleden vrachtwagenchauffeur is. ,,We vonden meteen dat we hiermee iets moois konden geven aan Vianen. Contacten waren snel gelegd‘’, aldus Van Den Heuvel.

In de binnenstad van Vianen is op donderdag 8 december tot en met zaterdag 10 december een ijsbaan geopend en op zaterdag is ook een grote kerstmarkt op de Voorstraat. Aan het goede doel is ook gedacht want er zijn kerstballen te koop waarvan de opbrengst naar de plaatselijke voedselbank gaat. Deze kraam met ballen staat voor het mooie oude stadhuis van Vianen aan de Voorstraat.

Tussen 14.00 en 21.00 uur rijden er pendelbussen van en naar het centrum van Vianen.

Een verlichte truck zoals er op 10 december dertig te zien zijn in Vianen. © Oranjevereniging Vianen

