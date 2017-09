Toegangspoortjes Utrecht Centraal blijven nog even open

De definitieve sluiting van de toegangspoortjes op het Centraal Station van Utrecht is pas mogelijk als het dak van het nieuwe Stationsplein klaar is. Dat kan nog maanden duren.

De steiger die voor de bouw van het bollendak nodig is, blokkeert nu namelijk de doorgang die passanten de gelegenheid biedt het station zonder ov-chipkaart te passeren. Deze steiger blijft nog wel even staan. Het is de bedoeling dat mensen zonder ov-chipkaart Utrecht Centraal kunnen blijven betreden.

Wanneer de poortjes in Utrecht precies dichtgaan is volgens NS-woordvoerder Carola Belderbos niet te zeggen. ,,We bepalen de sluitingsdatum in overleg met de gemeente en kijken naar de samenhang met de werkzaamheden.’’

Afgelopen voorjaar deed de NS al wel een proef met algehele afsluiting. Sindsdien is een gedeelte gesloten, maar ook een deel nog open. Passanten kunnen dus nog ongehinderd de hal in- en uitlopen.

Test in Amsterdam

Nog dit najaar wil de NS de toegangspoortjes op stations in de grootste steden in gebruik nemen. Op Amsterdam Centraal vindt deze week een test plaats waarbij de poortjes ook overdag dicht zijn. Tot nu toe was dat alleen 's nachts het geval. Van donderdag tot en met zaterdag is het station daar de hele dag alleen toegankelijk met een ov-chipkaart waarmee reizigers de poortjes kunnen openen. Als de proef goed verloopt, wordt het systeem snel definitief ingevoerd.

Utrecht en Den Haag volgen daarna. Van de vier grootste steden heeft tot nog toe alleen Rotterdam een met poortjes afgesloten station.

Uitzwaaien

Iemand uitzwaaien op het perron, of even het station binnenlopen om bij een winkel iets te kopen, blijft mogelijk. Wie genoeg saldo op zijn chipkaart heeft staan, kan naar binnen lopen en binnen een uur kosteloos weer uitchecken. Op Amsterdam Centraal zijn diverse horecazaken aan het eerste perron nog vanuit de centrale hal bereikbaar, dus zonder in te checken.