Toegangspoortjes Utrecht Centraal blijven voorlopig toch open

Het gaat NS waarschijnlijk niet lukken, net als in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag nog dit jaar ook in Utrecht de ov-chipkaartpoortjes definitief te sluiten. Daarvoor staat de enorme steiger voor de bouw van het bollendak over het nieuwe Stationsplein in de weg.

De steiger die voor de bouw van het bollendak nodig is, blokkeert nu de doorgang op de passage die passanten de gelegenheid moet geven het station zonder ov-chipkaart buitenom te passeren.

Overleg

NS maakte vandaag bekend de poortjes op de stations in de vier grote steden nog dit jaar dicht te willen doen. In Amsterdam begint deze week een proef. Wanneer de poortjes in Utrecht precies dichtgaan is volgens NS-woordvoerder Carola Belderbos niet te zeggen. ,,We bepalen de sluitingsdatum in overleg met de gemeente en kijken naar de samenhang met de werkzaamheden.’’

Woordvoerder Hogenbosch van aannemer BAM, die het Stationsplein met overkapping bouwt, zegt dat de steiger die nu in de weg staat pas in het eerste kwartaal van 2018 wordt weggehaald. ,,Het heeft acht weken gekost die op te bouwen en die tijd is ook weer nodig hem af te breken.'' Dat maakt sluiting van de poortjes op Utrecht Centraal nog dit jaar welhaast onmogelijk.

Afgelopen voorjaar deed de NS al wel een proef met algehele afsluiting van het station in Utrecht. Sindsdien is een gedeelte gesloten, maar ook een deel nog open. Passanten kunnen dus nog ongehinderd de hal in- en uitlopen.

Test in Amsterdam

Nog dit najaar wil de NS de toegangspoortjes op stations in de grootste steden in gebruik nemen. Op Amsterdam Centraal vindt deze week een test plaats waarbij de poortjes ook overdag dicht zijn.

Tot nu toe was dat alleen 's nachts het geval. Van donderdag tot en met zaterdag is het station daar de hele dag alleen toegankelijk met een ov-chipkaart waarmee reizigers de poortjes kunnen openen. Als de proef goed verloopt, wordt het systeem snel definitief ingevoerd.

Utrecht en Den Haag volgen daarna. Van de vier grootste steden heeft tot nog toe alleen Rotterdam een met poortjes afgesloten station.

Uitzwaaien

Iemand uitzwaaien op het perron, of even het station binnenlopen om bij een winkel iets te kopen, blijft mogelijk. Wie genoeg saldo op zijn chipkaart heeft staan, kan naar binnen lopen en binnen een uur kosteloos weer uitchecken. Op Amsterdam Centraal zijn diverse horecazaken aan het eerste perron nog vanuit de centrale hal bereikbaar, dus zonder in te checken.

Als de poortjes in de grote steden in gebruik zijn genomen, moet ruim 90 procent van de treinreizigers een poortje passeren. Volgens de NS is dat goed voor de veiligheid. ,,Rond stations waar de poortjes gesloten zijn, zien we minder zwartrijders, de belangrijkste aanleiding voor agressie, en een verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers’’, stelt commercieel directeur Hans Peters.