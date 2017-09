Reptielenkenner Romilly van de Bergh en ecoloog Sterrin Smalbrugge hielden de honderden kinderen en hun ouders op veilige afstand (onder toezicht van de brandweer), voordat ze een demonstratie gaven over deze dodelijke slangen. Met hun Grote Reptielenshow is het tweetal geregeld te zien op tv en in het theater.

Vijfde keer

Voor de vijfde keer hield bol.com een kinderboekenweekfestijn, voor het eerst in de fraaie NS-loods aan de 2e Daalsedijk. Hoewel er veel stands stonden van uitgevers van kinderboeken, trokken andere (spannendere) attracties meer aandacht. Zo stonden er lange rijen voor een meet-and-greet met de razendpopulaire Zapppresentatrice Jill Schirnhofer, onder meer bekend van de boekjes Tekenen met Jill. Jill, die ook een eigen YouTubekanaal heeft, ging geduldig op de foto met alle kindjes, onder wie Guusje (6).

Volledig scherm In de rij voor een meet & greet met de razendpopulaire Jill. © Marnix Schmidt

,,Het roze, de ballonnen, de slingers en het feestelijke, dat trekt Guusje zo aan in Jill’’, licht haar moeder toe. ,,En natuurlijk het koken.’’ Guusje knikt verlegen met haar hoofd op de vraag of de ontmoeting met Jill leuk was.

Initiatiefnemer voor het event Janneke Siebelink (hoofdredacteur van de leesafdeling van bol.com) wil bol.com zichtbaarder maken met het kinderfestival. ,,De magische en sprookjeswereld in kinderboeken is uniek. Met dit festival brengen we de boeken tot leven. Online is die beleving lastig over te brengen.’’

Belevingscabine

Zo’n 350 kinderen (met ouders meer dan 500 bezoekers) vermaakten zich prima in de Snorfabriek. Bij de zogeheten sensory reality pod, een belevingscabine, konden kinderen een spannend verhaal van Roald Dahl ruiken en voelen. ,,Je beleeft het verhaal’’, legt Jan Willem Bosma van het bedrijf Sensiks uit. ,,Het begin van het verhaal gaat om een grot van heksen. Dan ruik je een kampvuurtje. En als de vonken van de vingers van een heks afschieten, gaat het licht in de cabine rood branden en wordt het heet.’’ Sky van Opstal (10) vond het een bijzondere ervaring. ,,Maar ik heb niets geroken.’’