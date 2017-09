Toen & Nu: Alles op het Jaarbeursplein is gesloopt

De wandelpromenade vanaf de parkeergarage lag er willig bij. Lijn 17 naar Kockengen was er klaar voor. Niets kon Utrecht nog stoppen. Maar is er iemand die zich - al is het maar achteraf - gelukkig heeft gevoeld als hij via de achterdeur van HC het plein opwandelde? De man met de blauwe blazer misschien?

Je weet het niet. Wel dat alles op deze foto uit 1975 is gesloopt. De kantoorgebouwen, de sporthal, de wandelpromenade, de parkeergarage. Alles. Of nee, links zien we een streepje van het Holiday Inn, destijds het bewijs dat we op weg waren een echte grote stad te worden.

Nu is het NH-hotel het enige oriëntatiepunt waaraan we kunnen zien dat we in Utrecht zijn. Nieuwe landmarks zijn in aanbouw of staan er al. Het Stadskantoor, het WTC, de Hoge Dame (90 meter)... Weten we ons straks nog in Utrecht? Zullen die gebouwen over 40 jaar in ons hart zijn gesloten?