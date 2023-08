Toen in: een video van de allereerste editie van Lowlands in Utrecht

Hengelaars in rouw na massale vissterfte Biltse Grift: ‘Ligt veel meer dan 1000 kilo die al uit het water is’

Hengelsporters zitten met hun handen in het haar. Hun favoriete visstekjes langs de Biltse Grift zijn door de massale vissterfte van afgelopen week verdwenen. De vissers denken dat er veel meer vis is doodgegaan dan de duizend kilo die uit het water is gevist en maken zich grote zorgen.