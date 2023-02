Toen na haar uitvaart de touringcar kapotging, leek het alsof Els haar laatste grap had uitgehaald

de kwestie Lezers reageerden massaal op de A27-kwes­tie: dit vinden zij van maximaal 80 km per uur rijden

Zijn wij bereid 80 kilometer per uur te rijden? Om de omstreden verbreding van de A27 bij Amelisweerd tegen te houden? Volgens de gemeente en provincie Utrecht kan dit er voor zorgen dat er meer auto’s over deze weg kunnen. Als meer mensen dan de fiets of ov pakken, dan hoeft het bos niet te wijken. Onze lezers over die oproep: ‘Tachtig kilometer per uur heeft alleen maar zin met een traject controle.’