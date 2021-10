Toen schrijfster Annet Schaap doorbrak met Lampje, werd haar zus ernstig ziek: ‘Ik leefde in een spagaat’

Het is een regenachtige, grauwe woensdagochtend. Schaap schuift wat spullen aan de kant in haar atelier aan de Utrechtse Vlampijpstraat en steekt de stekker van een klein kacheltje in het stopcontact. Haar atelier is alles wat je van een atelier kan verwachten. In de hoek van de ruimte rommelt een waterkoker voor de thee. Haar ferme, houten bureau is bezaaid met verfvlekken, schetsen, verf, pennen en foto’s.