Toename leegstand winkels treft Utrecht niet

De leegstand van winkels in Utrecht is het afgelopen jaar met driekwart gedaald. Daarmee steekt de stad gunstig af bij de winkelleegstand in heel Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey & Company in opdracht van van brancheorganisatie Detailhandel Nederland.

Dat noteerde in de periode 1 juli van dit jaar in een derde van de 36 onderzochte steden in het centrum meer leegstand dan een jaar eerder. In buurtwinkelcentra stond in bijna de helft van de gemeenten meer leeg. Zonder speciale aanpak verwacht Detailhandel Nederland dat in 2025 een kwart tot een derde van de winkels leeg staat. Daarmee komt volgens de organisatie de leefbaarheid van wijken in het geding.

In Utrecht overigens daalde de leegstand in het centrum van 11,5 naar 3 procent. In wijkwinkelcentra liep de leegstand echter een fractie op, van 5,4 naar 5,5 procent. In de provincie Utrecht is het beeld minder rooskleurig. Ook hier daalde de leegstand in de dorpscentra, maar bleef die tot een kwart beperkt.