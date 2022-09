Toenemende ‘festivalisering’ van Utrecht leidt tot hausse aan klachten: ‘Het is een keer mooi geweest’

Het is om te huilen, zo erg vinden ze het. Op de plaats waar ooit een groen grasveld was, is nu niets anders meer dan zand. ,,Het is compleet vernield’’, zegt Lies van Loon, omwonende van Park Transwijk. De bewoners hebben de afgelopen dagen een zoveelste festival ‘moeten doorstaan’: dit keer streek de Hogeschool Utrecht met veel studenten neer in het park. ,,Compleet met toiletten, douchecabines, legertenten en partytenten.’’