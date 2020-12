Toerismesector heeft het zwaar in de grote steden, tóch doet Utrecht het wel aardig. Hoe zit dat?

VRAAG MAAR RAAK Zelfs de prijzen in Kanalenei­land blijven stijgen, wordt wonen in de grote stad ooit weer betaalbaar?

30 oktober Wonen in de binnenstad van Rotterdam of een huis kopen aan de Utrechtse grachten: voor de meeste Nederlanders zit een plekje in het centrum van onze grote steden er al járen niet meer in. Maar nu de huizenprijzen zelfs stijgen in voormalige ‘achterstandswijken’ als de Haagse Schilderswijk of Kanaleneiland in Utrecht rijst de vraag: worden woningen in de grote stad (ooit) weer betaalbaar?