Toeslagenslachtoffers voeren actie in teken van de vrouw: ‘70 procent is alleenstaande moeder’

Met videoTwintig moeders die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire vertellen vandaag hun verhaal voor de deur van de Belastingdienst in Utrecht. Het gekozen moment, Internationale Vrouwendag, is allesbehalve toeval: ,,Ruim 80 procent van de mensen die ten onrechte werden verdacht van fraude is vrouw.”