Toeterende en slingerende trouwstoet? ‘Pak ze maar hard aan’

‘Bijna’ dokter Meggie (24) komt thuis bij psychia­trisch patiënten: ‘Heel goed dat we dit doen’

15:21 Als eersten in Nederland doen Utrechtse studenten geneeskunde praktijkervaring op in de straat. Student Meggie Nieuwenhuizen liep een week lang mee tussen psychiatrisch patiënten in Nieuwegein.