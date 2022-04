Toiletten dicht: Staatsbosbeheer roept dagjesmensen op Doornse Gat te mijden

Per 1 april liep een financiële overeenkomst met de gemeente Utrechtse Heuvelrug af, waarop Staatsbosbeheer de toiletten afsloot. Daar was geen geld meer voor. Met de Paasdagen was het zo druk met dagjesmensen, dat mensen massaal op zoek gingen naar een boom of een struik. Mensen deden mensen hun behoefte in de bosjes. ,,Daar is veel over geklaagd”, zegt voorlichter Marcel van Dun. ,,Daarom roepen we mensen op even niet naar het Doornse Gat te komen.”