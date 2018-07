Tom haalde drie tienen en gaat in driedelig pak naar universiteit Oxford

Man uit Utrechtse Heuvelrug verdacht van grote belasting­frau­de

9:49 De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in vier woningen en een kantoorpand in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Buren, Geldermalsen en Zaltbommel. De huiszoekingen hebben verband met een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.