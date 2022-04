Ton Cales (1936-2022) leefde om mensen te raken, hij regisseerde zijn eigen afscheid

Hij regisseerde zijn eigen afscheid op een even ingetogen wijze als waarop hij bij leven zijn werk deed. Ton Cales, in het Rivierenland en daarbuiten bekend om zijn indrukwekkende theaterprojecten, overleed woensdagmiddag na een kort ziekbed in een hospice in Veghel. Hij werd 85 jaar.

‘Dit is een ‘slecht nieuws’-bericht. Misschien moet je er even bij gaan zitten’. Zo begon de brief die Ton Cales (Drunen, 1936) op 14 maart naar zijn bekenden stuurde. Kort daarvoor had hij te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Toen zijn lot duidelijk was, zo schreef hij, wist hij direct wat hij wilde: palliatieve sedatie.

Ruim zeven jaar eerder had hij machteloos moeten toezien hoe Monique de Roij van Zuijdewijn (1947-2014), zijn tweede echtgenote en grote liefde, kort na hun verhuizing van Culemborg naar ’s-Hertogenbosch in haar laatste fase door de pijn heen leed en streed. Dát zou hem niet gebeuren. En zo geschiedde.

Werklozenproject

Als maatschappelijk werker was hij begin jaren 80 in Geldermalsen een werklozenproject gestart dat gaandeweg werd uitgebouwd tot sociaal-cultureel centrum. In Opus 5 vonden tal van voorzieningen onderdak. Voor theater, film, galerie, volksuniversiteit, ja zelfs een midgetgolfbaan, kwamen bezoekers naar het voormalige schoolgebouw aan de Frederik Hendrikstraat.

Ook genoot Opus 5 regionale faam dankzij de indrukwekkende en massale theaterstukken die er werden geproduceerd.

Maar geld was en bleef een issue en na het zoveelste conflict over financiering van Opus 5 trokken Cales en de eveneens actieve De Roij van Zuijdewijn zich terug, om in hun woonplaats Culemborg een nieuwe start te maken. Tot 2013 hadden ze in de voormalige stationsrestauratie hun galerie Kobalt. En met stichting De Blauwe Tulp schreven en produceerden ze theaterproducties, niet zelden met de Tweede Wereldoorlog als thema.

Schelvis

Een ervan was Opstand in Sobibor, een theatervoorstelling die Cales schreef op verzoek van zijn vriend Jules Schelvis (1921-2016), die zeven concentratie- en vernietigingskampen, waaronder Sobibor, overleefde. Het stuk werd in 2004 negen keer opgevoerd in Nationaal Monument Kamp Vught. Cales over deze ‘theaterverbeelding’ zoals hij zijn creatie hardnekkig bleef noemen. ‘Het is geen reconstructie van een gebeurtenis, daar zitten mensen volgens mij niet op te wachten. Dit is een stuk dat moet bínnenkomen en emotie in mensen moet losmaken’.

Dat laatste lukte hem toen, en nu bij zijn afscheid weer: ‘Mijn dagen zijn geteld. Ik heb genoten van het leven, vooral tezamen met Monique. Ik hield van het leven, de kleine dingen, de stilte, de afzondering, de schoonheid der dingen; de dorpsjongen in mij is nooit weggeweest.’

