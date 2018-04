Tongzoenende docent uit Maarssen krijgt 100 uur werkstraf

Justitie had twee weken geleden tijdens de rechtszitting nog 150 uur werkstraf geëist. Cherwin M. heeft enkele jaren geleden een toen 15-jarige leerlinge twee tongzoenen en talloze seksueel getinte berichtjes gestuurd. Toen de vader van het meisje de appjes in het voorjaar van 2016 onder ogen kreeg, stapte hij naar de school in Breukelen en de politie. De leerlinge verklaarde dat ze twee keer getongzoend had met haar docent. Die is op staande voet ontslagen.