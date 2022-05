Tonnen aan contanten in boodschappentas doen Utrechter (58) de das om

Een grote boodschappentas met daarin bijna 300.000 euro aan contanten overdragen op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, had een 58-jarige Utrechter achteraf beter niet kunnen doen. Hem hangt nu een flinke gevangenisstraf en een geldboete boven het hoofd voor het op grote schaal witwassen van geld.

Het was in november 2021 dat de politie de man betrapte bij zijn illegale transactie bij het hotel. Tijdens een doorzoeking van zijn hotelkamer vonden agenten in een kluis bovendien nog eens ruim 100.000 euro.

Volgens de verdachte zelf wist hij niet beter dan dat er kleding zat in de tas die hij moest afgeven. En het geld in de kluis betrof volgens hem een erfenis.

Gibraltar

Ongeloofwaardig, oordeelt het Openbaar Ministerie. Als het aan de officier van justitie ligt gaat de Utrechter 30 maanden de cel voor het witwassen van grote sommen geld en kan hij bovendien rekenen op een geldboete van 40.000 euro.

Onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket wijst er namelijk op dat de man alleen al vorig jaar in totaal ruim 1 miljoen euro heeft witgewassen. Justitie noemt dit ‘gewoontewitwassen’ en denkt dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Zo werden bij de Utrechters zogenaamde ‘tokens’ aangetroffen: briefjes van 5 met daarop een notitie. Dat dient in de witwaspraktijk als een soort uniek afgiftebewijs voor de partij die geld heeft overgedragen. In de telefoon van de Utrechter werd een contact aangetroffen met een telefoonnummer uit Gibraltar – opgeslagen onder de naam ‘geld’.

Bedreiging samenleving

Volgens de officier van justitie is witwassen een bedreiging voor de samenleving omdat het onlosmakelijk is verbonden met zware criminaliteit. Steeds meer wordt ondertussen duidelijk dat er verwevenheid is van de onder- en bovenwereld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de investering van criminele verdiensten in legale bedrijven en panden. Daarom wordt witwassen door justitie en politie hard aangepakt.

Na de verdachte transactie in Leusden werd nog een man aangehouden. Zijn zaak dient op 20 juni. In de zaak van de Utrechter doet de rechter op 8 juni uitspraak.

