Tonny (101) en haar man woonden tot zijn overlijden samen in Utrecht: ‘En toen zat ik daar, alleen’

100 jaar in utrechtZe maakten Utrecht honderd jaar mee. Zagen 't stadsie van 100.000 inwoners naar ruim 350.000 gaan, zagen burgemeesters komen en gaan, de singel gedempt worden- en weer geopend. Ter ere van de 900ste verjaardag van Utrecht, spreken we negen ouderen over hun honderd jaar Utrecht. Tonny van der Scheur (101) is geboren en getogen Utrechtse. „Ik weet niet beter, of ik ben hier.”