Toon Corver nieuw directielid van Utrechtse woningcorporatie Mitros

Justitie heeft geheime chatgesprekken over vergismoord gevonden

11:49 De recherche is bezig met het ontcijferen van een groot aantal gecodeerde chatgesprekken die betrekking hebben op de vergisliquidatie van Hakim Chengachi en de mislukte liquidatiepoging op Khalid H. twee dagen later. Beide incidenten vonden in januari 2017 plaats in de Utrechtse wijk Overvecht.