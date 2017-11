Topkok biedt Heel Holland Bakt-winnaar Hans een baan aan

Tijdens de opnames van College Tour met topkok Yotam Ottolenghi zat student Spitsbaard in de zaal. Hij stelde Ottolenghi de vraag of hij moest stoppen met zijn studie Technische Bedrijfskunde om zijn nieuwe droom na te jagen en naar een kookschool te gaan.

Baan

Ottolenghi geeft hem het advies dat het een het ander niet uitsluit. ,,Niets is onomkeerbaar. Je bent duidelijk erg getalenteerd, je kunt waarschijnlijk allebei doen", aldus de kok.



Daarnaast biedt Ottolenghi Spitsbaard een baan aan: ,,Als je een baan zoekt, kom naar mij! We hebben het later over de details.” Na de opnames van College Tour hebben de twee nog verder met elkaar gesproken.