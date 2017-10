Topwijn, gewoon uit Zeist

Grafisch atelier Kapitaal Utrecht: 'Wij maken iets los'

6:29 Kapitaal in Utrecht is verrast met de grote opbrengst van hun crowdfundingsactie. Het grafische atelier richt zich op jonge creatievelingen. Die hebben volgens oprichter Ramon Goedvree toch doorgaans minder te besteden, maar dat heeft ze niet weerhouden om te doneren. Maar liefst 360 mensen hebben een bedrag van 25, 50 of 100 euro gedoneerd en de totale opbrengst staat nu op meer dan 30.000 euro.