Tot halverwege volgend jaar werk aan kruising Polsbroekerdam

Geen personeel te krijgen: Lopikers met bouwplan moeten een jaar of langer wachten

Inwoners die een bouw- of verbouwplan hebben dat niet in het bestemmingsplan past moeten vanwege personeelsgebrek een jaar of langer wachten op een beslissing hierop van de gemeente. B en W schrijven dit aan inwoners die een vergunning hebben aangevraagd voor iets dat niet in het bestemmingsplan past.

27 september