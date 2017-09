Totempalen wijzen de weg in Zeister wijk Kerckebosch

Het kunstenaarsduo 'Space Cowboys' heeft de totempalen gemaakt. ,,We zijn bijna twee jaar verder sinds het moment dat we hiervoor gevraagd zijn", vertelt Albert Dedden, de helft van het duo. ,,De ontwerper van de wijk had al in gedachten dat hier totems moesten komen. We zien de totems als een identiteit. Het vertelt wie je bent, waar je bent en waar je hoort."



Want de totems hebben een gezamenlijkheid, voegt Paul Keizer, de andere helft van het kunstenaarsduo toe. ,,Scholen hebben de neiging om op hun eigen eilandje te zitten. Maar alle gebruikers die hier zitten hebben een verbindende factor, en dat is het bos. Het bos loopt hier de wijk in. Dat brengen we iconisch terug. De scholen kunnen nu hun eigen plekje markeren met een totem, maar met de gezamenlijkheid van het bos. Alle gebruikers kunnen zich erin herkennen."