Tragische dood Utrechtse Soraya (58): echtpaar door hof vrijgepleit vanwege psychische dwang huisgenoot

Update Eis: acht jaar cel en tbs voor mishande­len en doden van schoonmoe­der Soraya

Kevin N. heeft zijn schoonmoeder Soraya in Utrecht zo ernstig mishandeld dat zij aan de gevolgen hiervan is overleden. Daar is het Openbaar Ministerie van overtuigd. Jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging is vandaag tegen hem geëist.

17 juli