Tram Uithoflijn ontspoord bij stadion FC Utrecht: ‘Een verschrikkelijk hard gedonder’

Weet jij al wat je gaat stemmen? Zo denken de partijen over Utrechtse thema’s

8:37 Wie de verkiezingsprogramma’s doorvlooit op zoek naar Utrechtse thema’s, is gauw klaar. Maar dat betekent niet dat de verschillende (grote) partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, geen mening hebben over dé twee grote Utrechtse kwesties: de verbreding van de A27 en woningbouw in de polder Rijnenburg.