Tramreiziger heeft straks veel minder last van storingen door nieuw communicatiesysteem

ULTRA, zoals het nieuwe systeem heet, vervangt het huidige systeem dat aan het eind van zijn technische levensduur is. Het programma zorgt ervoor dat de tram continu in contact staat met de verkeersleiding in Nieuwegein. Nu is dat nog niet zo. Door middel van een gps-tracker kan de verkeersleiding op elk moment precies zien waar een tram zich bevindt. Dit is ook handig in het geval van incidenten.