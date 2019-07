Tramschutter Tanis ‘erkent rechtssysteem niet’, maar heeft wél een advocaat

Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak waarin Tanis verdachte is van de verkrachting van Angelique in juli 2017. De zaak was al eerder voor de rechter, maar Tanis mocht van de rechter de definitieve behandeling in vrijheid afwachten. Een paar dagen later schoot hij op het 24 Oktoberplein in Utrecht vier mensen dood, twee anderen raakten zwaargewond. Nog diezelfde dag werd hij opgepakt. Sindsdien zit hij in de terrorismevleugel van de gevangenis in Vught.

Vandaag was een tussentijdse behandeling van de verkrachtingszaak. Tanis zelf hoefde daar van de rechtbank niet bij te zijn. Volgens gegevens van de rechtbank heeft Tanis in deze zaak nog steeds een advocaat. Opmerkelijk, omdat Tanis twee weken geleden tijdens de eerste zitting over de tramaanslag nog de vloer aanveegde met het Nederlandse rechtssysteem. Omdat hij de rechtsstaat niet erkende, wilde hij geen advocaat.

Afwezig