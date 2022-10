Tramverkeer in Utrecht platgelegd: bussen rijden nog wel grotendeels

Uitval bussen leidt tot woede bij passagiers: oplossing ligt volgens overbelas­te chauffeurs voor handen

Eindeloos wachten tot de bus komt. De uitval van ritten in de provincie Utrecht is niet alleen problematisch voor reizigers, maar ook voor chauffeurs. Zij krijgen alle woede over de haperende dienstverlening over zich heen. Volgens buschauffeur Jacqueline van der Boon - een ware veteraan - wordt het probleem steeds groter. Een nieuwe staking is niet uitgesloten.

3 oktober