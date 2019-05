Tranen in zaak rond vader die moeder vermoordde en appartement in brand stak in Kanaleneiland

Mimoun H. verscheen vandaag voor het eerst in het openbaar sinds zijn aanhouding vorig jaar. De 70-jarige Utrechter die verdacht wordt van het ombrengen van zijn vrouw en het vervolgens in brand steken van hun flat, trof daar een aantal van zijn dochters. Dat leverde veel tranen op.

Via een tolk vroeg Mimoun vandaag aan het eind van de zitting of hij de hand van zijn dochters mocht schudden. Maar hier reageerden zij direct afwijzend op. Ook de aanwezige parketpolitie stond dit niet toe. Daarmee eindigde de laatste zitting vóór de inhoudelijke behandeling in tranen bij de jonge vrouwen en droop de verdachte teleurgesteld af richting zijn cel.

De vorige drie zittingen voelde Mimoun zich ‘niet lekker’, maar vandaag besloot hij voor het eerst wel voor de rechtbank in Utrecht te verschijnen. Volgens zijn advocaat Sanne Schuurman mede uit respect voor die rechtbank. Met donkere jas aan en daaronder een spijkerbroek met gympen vertelde de verdachte dat hij zich vandaag niet veel beter voelde.

Verklaring

Een verklaring afleggen over de gebeurtenissen op 21 juni vorig jaar deed hij niet. Ook gingen zijn advocaat en hij niet in op het rapport van het Pieter Baan Centrum naar zijn psychische gesteldheid, dat enkele dagen geleden werd afgerond. Verklaren over wat hij zich nog herinnert over die fatale dag, gaat hij volgende maand wel doen, als op 20 juni de inhoudelijke behandeling van de zaak volgt.

Op een verhoor van agent Zefanja Engberts na is al het onderzoek inmiddels afgerond. Advocaat Schuurman verwacht naar aanleiding van het rapport geen nieuwe getuigen te hoeven horen. Daarom bleef de zaak rond het ombrengen van een vrouw aan de Marshalllaan beperkt tot vooral verdriet en gesnik op de publieke tribune, van de dochters van het gezin.

Brand

Vader Mimoun zou hun moeder eerst gedood hebben met een mes, waarna hij hun appartement in brand zou hebben gestoken door benzine te verspreiden en aan te steken. Die brand veroorzaakte een explosie in het complex in de wijk Kanaleneiland. Na de brand werd het lichaam van de vrouw gevonden. De gebeurtenissen kregen mede veel aandacht doordat agent Zefanja Engberts ernstig gewond raakte bij het te hulp schieten van flatbewoners na de explosie.

Hij viel en liep zwaar beenletsel op. Vanmiddag wordt hij gehoord over de gebeurtenissen. De politie kondigde vandaag op zitting al aan met een schadeclaim te komen tijdens de behandeling van de zaak. Dan lezen de dochters ook een gezamenlijke slachtofferverklaring voor over de impact van die dramatische dag op hun leven.

Jerrycan