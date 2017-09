Tranen om mijn moeder op station Terwijde

In geblindeerde bus lagen kussens, condooms en glijmiddel klaar

12:38 Achter in zijn geblindeerde bus lagen tuinkussens, condooms en glijmiddel klaar. Toch beweerde een 40-jarige Westbroeker in maart vorig jaar min of meer bij toeval achter in de auto te zijn beland met een toen 15-jarig meisje.