Traumaheli uitgerukt voor aanrijding scooter, bestuurder met ernstig letsel naar ziekenhuis

Woon je straks in Utrechtse nieuwbouw? Dan is je huis misschien wel met Domtoren-ste­nen gebouwd

Een woning die volledig gebouwd is met Domtoren-bakstenen. Voor wie in de toekomst een huis betrekt in de nieuwe Merwedekanaalzone of Cartesiusdriehoek in Utrecht zou het wel eens werkelijkheid kunnen worden.

12 april