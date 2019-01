‘Treinaanrander’ die op Valentijnsdag toesloeg moet een jaar de cel in

De 23-jarige ‘treinaanrander’ Amjad A. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Utrecht heeft hij zich schuldig gemaakt aan vier verschillende aanrandingen van tienermeisjes, waarvan drie in Utrecht.

De in Syrië geboren A. heeft vorig jaar zowel op Valentijnsdag als de twee dagen daarna een tienermeisje in Utrecht aangerand. Na een uitzending van Opsporing Verzocht bleek bovendien dat hij ook verantwoordelijk is voor de aanranding van een meisje in de trein tussen Emmen en Coevorden.

De rechtbank vindt alle aanrandingen bewezen, mede op basis van getuigenverklaringen en zijn eigen verklaring. ,,De aanrandingen hebben grote impact gehad op de slachtoffers. De slachtoffers zijn hierdoor hun onbevangenheid kwijtgeraakt.”

Belaagd

Een van de slachtoffers werd belaagd op de Voorstraat in het centrum van Utrecht. Opeens dook de man achter haar op en kneep in haar billen. Daarna achtervolgde hij haar tot in winkelcentrum Hoog Catharijne. Twee andere meisjes achtervolgde hij vanaf het Centraal Station tot in de bus. Hij liep met hen mee tot in Kanaleneiland en Zuilen. In de wijken betastte hij de meiden op hun billen en bij hun kruis.

Alle slachtoffers ontkwamen aan hun belager. De gebeurtenissen leverden hen doodsangsten en paniek op, vertelden twee slachtoffers eerder deze maand voor de rechtbank. ,,Ik ben het gevoel van onbezorgdheid definitief kwijt. Ik hoop van harte dat je behandeld wordt en nooit meer andere meisjes zal beschadigen.”

Voor de incidenten in Utrecht ging de man ook al in de trein tussen Emmen en Coevorden naast een meisje zitten. Haar probeerde hij plotseling te zoenen. Ook legde hij haar hand op zijn kruis en wreef hij over haar geslachtsdeel. Ook haar volgde de man toen ze uitstapte, waarna hij haar opnieuw betastte.

Dronken

Zelf zegt de man zich niets meer te kunnen herinneren van de gebeurtenissen en ook had hij geen verklaring voor zijn gedrag. ,,Ik ben eigenlijk altijd dronken of onder invloed van drugs. Daarom herinner ik me sowieso altijd heel weinig. Maar ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Ik accepteer elke straf.’’ Hij verblijft op een psychiatrische afdeling van een gevangenis en is onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Daar is geen persoonlijkheidsstoornis aan het licht gekomen. Wel is een stoornis vastgesteld rond cannabis- en alcoholgebruik, die ook speelde rond de vier aanrandingen. Hij is volledig toerekeningsvatbaar volgens de rechtbank.