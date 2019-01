‘Treinaanrander’ die op Valentijnsdag toesloeg moet een jaar in cel blijven

De aanrandingen vonden allemaal plaats in en rond het openbaar vervoer. Een van de slachtoffers werd belaagd op de Voorstraat in het centrum van Utrecht. Opeens dook de man achter haar op en kneep in haar billen. Daarna achtervolgde hij haar tot in winkelcentrum Hoog Catharijne. Twee andere meisjes achtervolgde hij vanaf het Centraal Station tot in de bus. Hij liep met hen mee tot in Kanaleneiland en Zuilen. In de wijken betastte hij de meiden op hun billen en bij hun kruis.



Alle slachtoffers ontkwamen aan hun belager maar de gebeurtenissen leverden hen wel doodsangsten en paniek op, vertelden twee van hen eerder deze maand voor de rechtbank. ,,Ik ben het gevoel van onbezorgdheid definitief kwijt. Ik hoop van harte dat je behandeld wordt en nooit meer andere meisjes zal beschadigen.”



Voor de incidenten in Utrecht ging de man ook al in de trein tussen Emmen en Coevorden naast een meisje zitten. Haar probeerde hij plotseling te zoenen. Ook legde hij haar hand op zijn kruis en wreef hij over haar geslachtsdeel. Ook haar volgde de man toen ze uitstapte, waarna hij haar opnieuw betastte.