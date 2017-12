Treinconducteur in Bilthoven mishandeld na vragen om vervoersbewijs

Omwonenden vrezen toename overlast als Lidl uitbreidt in Nieuwegein

12:28 Omwonenden van supermarkt Lidl in winkelcentrum Kauwenhof in Nieuwegein zeggen in supermarkt Lidl geen toegevoegde waarde voor de wijk te zien. Er is overlast van parkerende supermarktbezoekers die vooral van buiten de wijk komen. Ook is er veel expeditieverkeer rond hun huizen. Ze willen op korte termijn een gesprek met de supermarkt.