Treinen meer op tijd na verbouwing spoor rond Utrecht centraal

In heel Nederland reed vorig jaar 90,5 procent van alle treinen op tijd, de hoogste punctualiteit ooit. Prorail vindt dat een trein op tijd is wanneer die binnen vijf minuten van de geplande tijd aankomt.

Quote Het traject van Utrecht naar Den Bosch is het kwetsbaarst voor storingen

Met de punctualiteit van 92 procent presteerden de spoorwegen in Utrecht beter dan het landelijk gemiddelde, terwijl het ze eerder juist slechter scoorden. In 2016 was bijna 89 procent van de treinen punctueel. In de eerste weken van dit jaar staat de teller op ruim 93 procent.

Hinder

Overigens blijkt uit cijfers van Prorail ook dat het traject van Utrecht naar Den Bosch het kwetsbaarst is voor storingen. Daar was afgelopen jaar sprake van negen incidenten die veel hinder voor reizigers met zich mee brachten. Op trajecten in andere richtingen is dat maar de helft of nog minder.

Prorail nam het station van Utrecht de afgelopen jaren grondig onder handen. Niet alleen verrees de nieuwe stationshal, maar vooral werden de sporen daaronder opnieuw en logischer gerangschikt. Tientallen wissels werden weggehaald die daardoor ook geen storingen meer kenden. Bovendien werden tunnels aangelegd waardoor treinen niet langer op elkaar hoeven te wachten. Dat voorkomt dat vertragingen bij de ene trein overslaan naar andere trajecten.

Verdubbeld

Bovendien is het spoor de afgelopen vijftien jaar op veel trajecten verdubbeld. Eind dit jaar komt daar de lijn richting Woerden bij als de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Leidsche Rijn in gebruik wordt genomen.

Quote Het station in het oosten van de provincie Groningen, aan de grens met Duitsland, had vorig jaar de hoogste punctualiteit van heel Nederland

Wie zo veel mogelijk gevrijwaard wil blijven van treinvertragingen kan het beste in Noord-Nederland reizen. Wie met de trein naar Nieuweschans gaat, heeft de grootste kans om daar op tijd aan te komen. Het station in het oosten van de provincie Groningen, aan de grens met Duitsland, had vorig jaar de hoogste punctualiteit van heel Nederland. Van alle treinen kwam 98,5 procent precies op tijd aan, of met hooguit drie minuten vertraging.

Korte lijnen

Ook andere kleinere stations, zoals Roodeschool en Sneek, kampten nauwelijks met vertragingen, blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail. Die stations liggen aan vrij korte lijnen, waar weinig treinen rijden. Die lopen onderweg weinig vertraging op en als dat toch gebeurt, heeft dat vaak geen gevolgen voor andere treinen.

De stiptheid was het slechtst in Vlissingen. Daar kwam 85,3 procent van alle treinen op tijd aan. Rotterdam CS (85,7 procent), Tilburg (85,8 procent), Breda (86,4 procent) en Amsterdam CS (87,5 procent) deden het een beetje beter. De treinen leggen langere trajecten af op weg naar die stations. Onderweg hebben ze dus meer kans vertraging op te lopen. Amsterdam, Rotterdam en Breda hebben bovendien veel internationale treinen. Die zijn minder stipt, en dat trekt het gemiddelde aanzienlijk naar beneden, aldus ProRail.