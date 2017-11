Treinverkeer plat na aanrijding bij Maarsbergen

Horeca rukt op in Utrechtse binnenstad: 'De grens is bereikt'

20:51 Lunchroom Op Saj aan de Steenweg en Meneer Smakers aan de Oudegracht. Twee restaurants in voormalige winkels. En er is een groot foodplein in het nieuwe Hoog Catharijne. Niet iedereen juicht de vele horeca in de binnenstad toe. 'Stop niet elk leeg pandje vol met horeca.'