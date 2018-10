Treinverkeer rond Utrecht weer op gang na stroomstoring

Grote eer voor fruitbe­drijf Vernooij uit Cothen: na honderd jaar hofleveran­cier

15:30 Het honderdjarige fruitteeltbedrijf Fruit Company Toon Vernooij in Cothen, is vanmiddag onderscheiden met het predicaat hofleverancier. Het is het eerste bedrijf in de gemeente Wijk bij Duurstede dat die eretitel mag voeren.